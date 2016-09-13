談黨主席選舉？郝龍斌會王金平
2016-09-13 11:36
〔記者邱燕玲／台北報導〕前台北市長、國民黨副主席上午到前立法院長王金平位於北市鎮江街的辦公室拜會王，對於兩人會面談些什麼，郝龍斌會後僅表示，「和院長談立法院的事」；至於是否提及國民黨主席選舉，王金平未多談，只說「再說」。
國民黨主席明年改選，包括郝龍斌、前副總統吳敦義等都被黨內視為可能人選，郝龍斌前來拜會王，引人矚目。
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