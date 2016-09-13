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補助國民黨附隨組織？僑委會：前政府核定的

2016-09-13  11:34

〔記者呂伊萱／台北報導〕媒體報導僑委會補助婦聯會與《中華日報》等單位，質疑其補助特定政黨附隨組織，並有立委批評其與新政府政策逆行。僑委會今早發布聲明稿指出，報導與事實不符，因所指的補助案件，皆為前政府時期核定，且補助《中華日報》與政黨附隨組織無關。

僑委會聲明指出，報載指稱的補助案件，包括婦聯會大華府分會舉辦第15屆華府龍舟賽，以及婦聯會舊金山分會辦理國際婦女節慶祝活動，二項均是由前政府分別於今年4月1日與3月8日核定的補助案。至於模里西斯《中華日報》的補助，核定日期亦是今年3月8日，且該項補助案由是因其為當地唯一友我的海外華文媒體，是強化台灣的海外報導，與補助政黨附隨組織無關。

僑委會強調，僑委會自政府改組以來，本著僑務工作應與時俱進及有效變革的原則，全面檢討海外補助業務。尤其針對嚴審補助案對象、錢用刀口、程序合理及對立法院公開透明等部分進行改革，以回應外界對僑務革新的期待，應完全符合新政府的政策取向。

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