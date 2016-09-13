賴神提前回國應變防強颱 將軍沿海要防危險暴潮

2016-09-13 11:17

〔記者王俊忠／台南報導〕因應強颱莫蘭蒂來襲，訪美的南市長賴清德今凌晨提前返國，在上午召開應變會議。他表示，據氣象單位研判，台南將軍區沿海在15日清晨暴潮會達2米多高，是最高潮時間，要請國軍協防、並評估預堆沙包，沿海、低漥地區居民要嚴防海水倒灌。

賴清德指出，氣象局已在今上午8點半發布陸上強颱警報，市府宣布今上午10點起，南市災防中心進入第2級第1階段開設，全力做好防颱整備。

南區氣象中心天氣預報課長黃文亭表示，預估颱風路徑，到明天上午8點，暴風圈會籠罩台灣中、南部，在颱風影響期間，台南平地總雨量最高達150到300毫米；山區最高是200到400毫米，風力也不小。比較嚴重的是，受到農曆15日漲潮、颱風低氣壓、風勢影響，預估將軍沿海地區會出現暴潮狀況、超過紅色警戒值，15日清晨最高暴潮高度會達2米多。

市府秘書長李孟諺說，看來強颱風大、雨大，有幾處防汛缺口，請水利局加強整備，將軍沿海暴潮超過2米多，目前正思考如何在堤岸預堆沙包或請會受到影響的聚落居民提前疏散。

賴市長也提醒，此次強颱估計山區降雨較多，9月6日豪雨，楠西區有土石滑落情形，請有土石流潛勢區的山區7個區公所，要小心整備、隨時因應土石流災害。