貴美柑仔店反迫遷 小女兒聲淚控訴
〔記者李欣芳／台北報導〕中秋節前夕，人人準備回家團圓，基隆港區貴美「柑仔店」一家人因面臨被迫拆遷，將面臨無家可歸！貴美中風老奶奶，每天以淚洗面，無法安心入眠。民間團體今天上午會同貴美老奶奶的家人到行政院抗議，捍衛居住正義，要求貴美雜貨店原地保留，並要求停止所有迫遷行動。
貴美的小女兒邱愉茹講到激動處，聲淚俱下，控訴過去多年來都定期繳租金給港務局，從未欠政府一毛錢，如今只因政府機關的行政疏失，貴美雜貨店就被指控為「違佔戶」。
位於基隆港西岸16號碼頭旁的貴美雜貨店一家人，自日治時期即居住於基隆港邊超過六十餘年。貴美柑仔店見證基隆港的風華起落，這間8坪不到的小店，是港區勞動者補充體力及短暫休憩所在地，也是社區居民聯絡感情的生活互助站。
包括人民民主陣線、基隆市雞籠草根文教協會等團體今天與貴美老奶奶的家人到行政院大門口前抗議，他們高喊「捍衛居住正義」、「要求停止所有迫遷行動」等口號。
雞籠草根文教協會常務理事黃小陵質疑，過去貴美雜貨店這塊地的管理機關交通部基隆港務局在未溝通、未協商的情況下，片面終止租賃合約，並使用訴訟手段導致貴美雜貨店冠上「違占戶」的汙名，要求拆屋還地，還要求返還數十萬元的不當利當，但貴美早在政府介入管理土地之前即有居住事實，之後並依規定繳納租金，何來「非法違占」之說？
民間團體指出，貴美雜貨店迫遷案，絕對不是基隆港區國有土地被迫遷的唯一個案。交通部港務局近20多年來，以清理國有土地之名，早已拆除200多世居港區的家戶，動輒以訴訟排除手段讓弱勢居民敗訴，作為管理國有土地的途徑。諷刺的是，土地管理機關收回基隆港區國有土地後，多未有任何公共使用及管理，反而任其荒廢，雜草叢生，形成廢墟，但卻仍執意繼續剝奪底層人民的居住權！
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