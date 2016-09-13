立院第二會期開議首天 黃國昌怒：藍丁繼續鬧

立院開議第一天，國民黨靜坐抗議行政院長林全，引發時代力量立委黃國昌怒批。（圖擷自臉書）

2016-09-13 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕立法院本屆第二會期今天開議，邀行政院長林全施政報告並備質詢，國民黨團又開始杯葛議事，集體拿著要求林全下台、內閣改組等看板靜坐在前方。時代力量立委黃國昌怒批，「開議第一天，藍丁繼續鬧」。

立法院開議，邀請林全施政報告，國民黨團除了前立法院長王金平之外，全數立委身著藍色衣服，集體靜坐在林全前方，高舉「施政軟趴趴、台灣被打趴」、「內閣不改組、林全就下台」、「只會灑錢、沒有遠見」、「官員耍寶、台灣不保」等標語，靜坐抗議。

不過，時代力量立委黃國昌認為，林全內閣的確有需要檢討改進之處，但作為立委，該做的是提出政策論述，據理力爭、有效監督，當然也不是不能杯葛，但要有足夠的正當性。

他怒批，「開議第一天，藍丁繼續鬧」，這只是凸顯國民黨自己連做為在野黨，都不及格。

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