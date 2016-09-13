藍委靜坐抗議林全 王金平缺席

2016-09-13 10:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長林全今至立法院進行施政報告總質詢，國民黨立委不滿林全內閣施政不佳，在立法院長蘇嘉全尚在宣讀議事內容時，發動抗議要求內閣改組、林全下台，並於林全上台報告時，破天荒席地靜坐抗議。

國民黨立委高舉「內閣不改組、林全就下台」「獨派嗆下台、留戀啥路用」「施政軟趴趴、台灣被打趴」等標語，坐在議場地板當人形立牌抗議，但前立法院長王金平則選擇缺席，未與藍委一同坐在地上。

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