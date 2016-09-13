| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
不當黨產處理委員會大樓被砸 警方展開調查 從古至今經典不敗的話題？ Visa催生台灣醫療支付e化新世代
 首頁 > 政治

藍委靜坐抗議林全 王金平缺席

2016-09-13  10:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長林全今至立法院進行施政報告總質詢，國民黨立委不滿林全內閣施政不佳，在立法院長蘇嘉全尚在宣讀議事內容時，發動抗議要求內閣改組、林全下台，並於林全上台報告時，破天荒席地靜坐抗議。

國民黨立委高舉「內閣不改組、林全就下台」「獨派嗆下台、留戀啥路用」「施政軟趴趴、台灣被打趴」等標語，坐在議場地板當人形立牌抗議，但前立法院長王金平則選擇缺席，未與藍委一同坐在地上。

相關影音

廣告
  • 國民黨立委於行政院長林全上台報告時，席地靜坐抗議施政不佳。（記者陳鈺馥攝）

    國民黨立委於行政院長林全上台報告時，席地靜坐抗議施政不佳。（記者陳鈺馥攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 林全 王金平 藍委
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧泰式打拋豬
香芹濃湯
烤肉備料這樣做
鋁箔紙大哉問
轉寄

標題：藍委靜坐抗議林全 王金平缺席


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月13日‧星期二‧丙申年八月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.