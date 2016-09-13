輪當主管、新設委員...段宜康轟央廣量身加薪

2016-09-13 10:26

〔記者曾韋禎／台北報導〕中央廣播電台明將召開董事會選出新任董事長。民進黨立委段宜康今續爆，央廣除輪流讓員工擔任主管墊高薪資外，還新設專門委員職位，自肥加薪。

段宜康今又在臉書發文指出，央廣專員若擔任組長，本薪可以加上組長專業加給與主管加給；但若不再續任組長，卻還能續領組長專業加給，只是少掉主管加給而已。所以央廣員工常常輪流當組長，輪流墊高薪資。

段表示，央廣為了怕政黨輪替後會更換新主管，趕在今年1月4日由董事會通過，於7月1日實施的新規定；雖關閉輪流墊高薪資的巧門，卻增設14個過去沒都有的「專門委員」，指定由現任副總台長、主任秘書、台長、經理、副理等14人改敍專委，再派任現職。

他解釋，如此一來，即便新的董事會撤掉其主管職務，也能坐領專委高薪；而且這14名專委還是「遇缺不補」，就是為這14人量身打造。