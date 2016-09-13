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不當黨產處理委員會大樓被砸 警方展開調查 從古至今經典不敗的話題？ Visa催生台灣醫療支付e化新世代
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國民黨日燒260萬 傳停發中秋獎金5000元

2016-09-13  10:41

〔即時新聞／綜合報導〕黨產遭凍結的國民黨，外傳黨內1個月人事加業務費用達8000萬元，平均每天就要花費約260萬元，為了節省，繼停發退休黨工月退休金及18趴利息補貼，原本循例8月底都會發放現職黨工1個月本俸金額的年度考核獎金也已喊停之外，內部也討論取消每年中秋都會發放的中秋獎金5000元。

據《TVBS新聞》報導，國民黨黨產遭凍結後，雖然黨工仍照常上班，但為了節省黨內財務，除了人事遇缺不補，電話費和影印費都必須樣樣節省，因國民黨原本1個月人事加業務費用達8000萬元，平均每天就要花費約260萬元。

國民黨文傳會主委周志偉表示，今年中秋獎金可能會暫時做停發，但這一切仍要等到最後正式拍板定案。不過，對於黨內傳出要裁員的消息，國民黨則澄清目前沒有這項規劃。

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  • 黨產遭凍結，國民黨文傳會主委周志偉表示，即將到來的中秋節獎金可能暫停發放。（資料照，記者陳志曲攝）

    黨產遭凍結，國民黨文傳會主委周志偉表示，即將到來的中秋節獎金可能暫停發放。（資料照，記者陳志曲攝）

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