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是否撤換林全救民調 蔡英文如此回應

2016-09-13  10:23

〔記者鍾麗華 ／台北報導〕前總統府資政辜寬敏認為，總統蔡英文若續用林全，支持度一定越來越低，前總統府資政吳澧培日前也表示「不換林全，蔡英文沒有明天」。蔡總統今天出席「總統府一樓展場布展感謝茶會」時，媒體問是否撤換林全救民調，蔡英文回說：「這不是今天的主題」。

前總統府資政辜寬敏昨接受廣播專訪時指出，行政院長林全是優秀的顧問、適合幕僚的角色，但不是一個理想的領導人，若續用林全，總統蔡英文支持度一定越來越低，雖然現在換林全，對蔡總統權威傷害很大，但不換，以後問題更嚴重。

辜寬敏表示，蔡總統不能以上任才一百多天為藉口，「就任一百天前還有四個月，四個月之前甚至還有四年」，他質疑蔡英文，「這段時間妳都沒有想到執政後人事嗎？也都沒安排嗎？」

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  • 蔡總統今出席「總統府一樓展場布展感謝茶會」時，媒體問是否撤換林全救民調，蔡英文回說：「這不是今天的主題」。（取自總統蔡英文臉書）

    蔡總統今出席「總統府一樓展場布展感謝茶會」時，媒體問是否撤換林全救民調，蔡英文回說：「這不是今天的主題」。（取自總統蔡英文臉書）

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