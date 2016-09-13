迎戰莫蘭蒂 國防部3萬3千名官兵待命

國防部指出，國軍目前待命兵力計3萬3318人。圖為之前尼柏特颱風過後，國軍投入台東救災。（資料照，記者黃明堂攝）

2016-09-13 10:15

〔記者涂鉅旻／台北報導〕強烈颱風莫蘭蒂來勢洶洶，國防部今表示，因應颱風來襲，參謀總長嚴德發今日上午8時主持國軍災害應變中心視訊會議，要求各級部隊全力投入防颱整備工作。國防部指出，國軍目前待命兵力計3萬3318人，車輛機具計27類3912輛（部），船艇膠舟129艘，皆已完成整備，可依令執行救援任務。

另在颱風登陸前24小時，國防部也規劃於易發生土石流及淹水地區計22區102處，完成前推預置救災兵力2313人，協力地方政府災害搶救。

國防部進一步表示，陸軍航特部已編成24個蒐報小組計143人，待命前推預置於宜蘭大同、高雄那瑪夏及南投信義等19處災害潛勢地區，協助執行民眾撤離、災情蒐報、緊急救援等任務。

國防部表示，各國軍醫院編組救護醫療小組21組、醫護人員126人，提供民眾及救災官兵緊急救護支援，各縣市停班停課期間，國軍醫院門、急診正常看診；另配合各地方政府安置民眾需求，已規劃營區計92處，最高可安置民眾4萬1千餘人。

國防部表示，國軍災害應變中心已於8點30分完成一級開設，陸軍副司令陳寶餘進駐第四作戰區、陸軍副參謀長黃金財進駐臺東地區指揮部、第三作戰區副指揮官傅正誠進駐蘭陽地區指揮部，全程督導災防整備工作，籲請國人安心。

國防部強調，國軍已完成相關人員及災防裝備部署，並持續密切掌握颱風行進動態，適時調整災害潛勢地區兵力與機具規劃，確保國人生命財產與安全。