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高齡80前省議員高崇熙 發表回憶錄

2016-09-13  10:16

［記者張存薇／台東報導］高齡80的前省議員高崇熙今天發表回憶錄，讓年輕一代了解民國6、70年代台東的發展與歷史軌跡。

高崇熙說，小時候很內向，為了改善這個缺失，所以參選，也因為台東只有一席省議員，所以全力以赴為台東；因為很多鄉親希望了解當年台東的故事，因此花了1年多時間收集資料，完全回憶錄。

高崇熙是台東史上第1位博士省議員，早年跟隨父親從南投遷居台東，民國66年由國民黨提名回台東競選第6屆省議員、連任4屆17年，後因為通過公務人員甲等特考，於民國83年後不再參選，轉任經建行政專任顧問，精省後，則擔任省政府顧問兼文教組組長，後升為簡任13職等副秘書長，繼續貢獻心力任公職25年。

這本回憶錄紀錄高崇熙的生平、求學過程、民代17年及擔任公職近25年對台東的關懷與付出。

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  • 前省議員高崇熙。

    前省議員高崇熙。

  • 議長饒慶鈴（左）感謝高崇熙。

    議長饒慶鈴（左）感謝高崇熙。

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