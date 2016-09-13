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王玨調查馮明珠遭質疑 故宮院長：不會不中立

外界質疑在馮任內就職的政風室主任來調查馮案，這樣是否中立，故宮現任院長林正儀今表示，沒有中不中立的問題。（中央社）

2016-09-13  10:37

〔即時新聞／綜合報導〕國立故宮博物院前院長馮明珠在離職前自我鬆綁「退職人員赴中年限」，並轉任北京故宮研究院顧問，陸委會進行跨部會會議，認定馮明珠違反應自行迴避規定。外界質疑在馮任內就職的政風室主任來調查馮案，這樣是否中立，故宮現任院長林正儀今表示，沒有中不中立的問題。

故宮方面，昨日在例行性會議討論馮明珠任職北京故宮研究院顧問一事，在馮明珠任內就職的政風室主任王玨在會中主張馮並未洩漏機密，也認為故宮業務沒有國家機密。不過故宮副院長李靜慧認為，馮明珠因擔任院長近四年，有嚴守機密之責，但王玨堅持馮之行為沒有涉及「國家機密保護法」。

故宮現任院長林正儀今日在立法院被媒體問到，馮明珠案由馮任內就職的政風室主任負責調查，是否有不中立問題？林正儀強調，一切依法行政，沒有中不中立的問題，未來會視情況處理，而目前也已經請馮明珠儘速回台。

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  • 林正儀強調，目前已經請馮明珠儘速回台，一切依法行政。圖為馮明珠。（資料照，記者陳志曲攝）

    林正儀強調，目前已經請馮明珠儘速回台，一切依法行政。圖為馮明珠。（資料照，記者陳志曲攝）

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