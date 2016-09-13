馮明珠自行鬆綁赴中管制年限 張小月：有瑕疵

故宮博物院前院長馮明珠自行鬆綁赴中管制年限，陸委會主委張小月（圖）認定她「在程序上的確有瑕疵」（資料照，記者劉信德攝）

2016-09-13 10:13

［記者彭琬馨／台北報導］針對故宮博物院前院長馮明珠自行鬆綁赴中管制年限，以利卸任後轉任北京故宮研究院顧問一事，陸委會主委張小月上午受訪時強調，馮明珠應該要迴避卻沒有迴避，「在程序上的確有瑕疵」，接下來故宮會進行後續調查，如有違背相關規定將移送司法機關處理；此外，未來若再發生重要首長政務人員，自行縮短管制年限，原主管機關可以依據事實狀況，撤銷原先決定。

相關影音