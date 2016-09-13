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欲倒閣遭批「頭殼燒壞」江啟臣反嗆民進黨：繼續包庇

立法院國民黨團欲發動倒閣，書記長江啟臣（左二）嗆民進黨：繼續包庇。（資料照，記者黃耀徵攝）

2016-09-13  09:50

［記者陳鈺馥／台北報導］國民黨立院黨團認為林全表現不佳，欲發動倒閣的主張，被民進黨立委蔡易餘批評是「放假放到頭殼燒壞！」國民黨團書記長江啟臣今日質疑，「難道民進黨立委還要繼續包庇他！」

江啟臣指出，過半民眾對林全施政沒信心，滿意度大幅下滑，難道民進黨還要繼續包庇林全，會要求內閣趕快改組，若不改組，林全就自己下台，這是國民黨最大的訴求。

江啟臣說，反對黨表達反對本來就是合理，亦是反對黨存在理由，國民黨反對的理由也不是隨便羅織出來，不換閣揆，未來幾個月人民還有信心嗎？

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