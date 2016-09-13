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時力27項優先法案 瞄準黨職併公職、18％

2016-09-13  09:45

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院本屆第二會期今天開議，立法院時代力量黨團今天上午召開記者會，公布包括「二例假」勞基法修正草案、原住民族政策、年金改革法案、軍冤條例、資通安全管理法等27項本會期優先法案。

其中在年金改革方面，時力黨團總召徐永明表示，在年金改革委員會提出整體的年金改革方案前，應可先進行第一波年金改革。時力將針對黨職併公職、18％優存部分提出「公教人員退職退休給與併計黨務人員年資處理條例草案」及「政務人員退職撫卹條例」，希望從改革「連戰們」開始，這已經是社會共識，時力將在下週一公布完整草案內容。

時代力量黨團本會期27項優先法案：

保障勞工權益：修改勞基法（兩例假、七天假）、最低工資法

賦稅正義：遺產及贈與稅法修正、納稅者權利保護法草案

人民作主的新政治：補正公投法、修改選罷法、集遊保障法

轉型正義：原住民族歷史正義與權利回復條例、真相與和解促進條例

司法改革：人民參審、洗錢防制法、公益揭發保護法草案、國家賠償法

第一波年金改革：公教人員退職退休給與併計黨務人員年資處理條例草案

、政務人員退職撫卹條例

原住民族政策：原住民族土地及海域法、原住民族教育法、礦業法、原住民電視法

國會改革：職權行使法修法（人事同意權、政黨辯論）

反媒體壟斷：媒體壟斷防止暨多元維護法修正草案

反空污要健康：空氣污染防制法

軍冤條例：軍中可疑事件調查及賠償條例草案

資通安全：資通安全管理法

兩岸監督：我國與中華人民共和國締結協議處理條例

健全體育環境：運動管理特別條例

啟動修憲：召開修憲委員會

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  • 時代力量黨團記者會。（記者劉信德攝）

    時代力量黨團記者會。（記者劉信德攝）

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