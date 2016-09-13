林淑芬提案修法 年假門檻從1年減為6個月

2016-09-13 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕立法院第二會期在今日展開，民進黨立委林淑芬則在昨日率先發案，要將現行勞工滿1年才有年假的規定，放寬為工作滿6個月即可享有。此案已有超過15名立委連署，跨過提案門檻。

林淑芬在臉書上表示，依據行政院主計總處人力運用調查報告顯示，臨時性或人力派遣工作者比例逐年增加。她提到，這些受雇者通常都簽署1年期限的工作契約，但在現行勞基法規定下，必須工作滿1年才有年假資格，等於上述工作者無法享有年假權利。

林淑芬說，依據國際勞工組織第132號有薪休假公約，明定有薪休假之最低服務年限資格不得超過6個月。她指出，日本雖然未簽署該公約，但仍依照此法訂定勞工休假制度。

因此，她將在新的會期爭取修法，讓勞工能在工作滿6個月的情況下即可享有年假權利。另外，因現行罰鍰對大企業不具嚇阻力，她也將提案依照事業單位人數規模來訂定不同罰金，並針對累犯給予加重處分。