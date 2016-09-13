開議首日談觀光客爭議 林全：求取平衡理性作法
2016-09-13 09:30
〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院第9屆第2次定期會今早開議，行政院長林全一早前往立法院進行施政報告及備詢。對於總統府前資政辜寬敏評論其非理想領導人說法，及部分觀光業者的抗議，林全表示各界都有不同聲音，他們會盡量從中求取社會平衡且理性的做法。
立法院今開議，林全也前往立法院議場，準備進行施政報告及備詢。媒體問及辜寬敏評論其是優秀顧問及適合幕僚的角色，但非理想領導人，若總統蔡英文續用林全，支持度一定會越來越低，以及對於昨日部分觀光業抗議的看法，還有內閣人事是否將異動。
林全表示，內閣人事隨時都可檢討，但目前沒有改組考量；而對辜寬敏評論，林全則表示對於公共事務大家都有不同意見，他會盡力聽取每個人的意見，並從中求取大多數人都能接受的看法，這才是負責任的說法。
林全說，中客減少來台，觀光業的確有受到影響，政府有責任及義務，讓每個國民受到適當照顧，處理觀光業不景氣，是他們該做的事，行政院已提出多元方案，會從各種方式盡量處理，雖然各界有不同聲音，他們仍會盡量從中求取社會平衡，以及理性的作法。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 爭取中客來台 林明溱：到「有九二共識」的縣市觀光
- 她說台灣不是國家 讓管碧玲痛罵「太狠心的女人」
- 「畢業旅行」拜會蘇嘉全 薄瑞光讚新南向政策
- 馮明珠自行鬆綁赴中管制年限 張小月：有瑕疵
- 國民黨日燒260萬 傳停發中秋獎金5000元
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 莫蘭蒂來襲 停班停課、交通資訊
- 強颱莫蘭蒂8：30陸警 又有2颱形成！
- 黃子佼化敵為搭檔 想和吳宗憲開節目
- 晨翔秀濕身照 萌樣要大家看100次
- 演藝世家變性女星 驚傳過世
- 北市公宅弱勢保障比例 低收保留10％
- 大閘蟹晚熟 好吃要等到國慶
- 礁溪中秋盪鞦韆 長輩、女士首度挑戰
- 魔幻拉美》玻利維亞女人頂上的紳士帽
- 當年星光幫「小coco」 被認出端盤賺時薪130…
- 她曾酸華航罷工如今上街頭抗議 網友諷「超越時空打臉」
- MLB》猛打賞演出 朗神安打排名再躍進
- 住宅包租代管 （規劃）免徵房屋稅地價稅
- 周董昆凌要合體了 拚生子湊「好」字
- 健力林資惠奪銅 中華隊里約帕運首面牌
- 颱風擦邊過 物價波動要怪中秋烤肉
- 【台南議長補選】民進黨團推賴美惠參選 跑票就開除
- 軍備局：新型戰鬥背心可擋步槍彈
- 捷運松山新店線異常 小南門站到中山站單線營運
- MiLB》權威美媒年度評比 胡智為入選2A明星隊
- 助「微笑天使」賣月餅 府會齊促銷
- 〈Nene的異想花園〉Crazy to Love You
- 桌球》公佈結婚喜訊！ 福原愛將公開未來規劃
- 發言人：希拉蕊除肺炎 並無他疾
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Speaker meets retiring AIT chairman
- 性愛片太模糊 告夫通姦不成
- 上班族托特包 大小拆用時尚多元
- 民進黨創黨卅週年 台中市黨部紀念茶會
- 陳俊生分手1個月復合?小19歲女友凸肚飄孕味
- 縱管處推飛行觀光 體育署未與會
- 烤肉食材抽驗 青椒、吳郭魚各1件不合格
- 東山椪柑將採收 農民聞颱「剉咧等」
- 修繕20個月 紅毛城主堡918開城
- 338隊參賽創新高 永信杯24日開戰
- 北捷小南門至中山站單線雙向營運 班距28分鐘
- 口足畫家高淑專 義賣畫作助殘
- Sony體驗秀 送XZ
- 美網》腳趾甲掉了 喬帥「痛」失衛冕
- KID睡覺抱的不是許維恩！吳怡霈大爆料
- 蘇打綠清裝上身 重現「綠宮秘史」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：開議首日談觀光客爭議 林全：求取平衡理性作法
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分