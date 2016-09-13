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開議首日談觀光客爭議 林全：求取平衡理性作法

2016-09-13  09:30

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院第9屆第2次定期會今早開議，行政院長林全一早前往立法院進行施政報告及備詢。對於總統府前資政辜寬敏評論其非理想領導人說法，及部分觀光業者的抗議，林全表示各界都有不同聲音，他們會盡量從中求取社會平衡且理性的做法。

立法院今開議，林全也前往立法院議場，準備進行施政報告及備詢。媒體問及辜寬敏評論其是優秀顧問及適合幕僚的角色，但非理想領導人，若總統蔡英文續用林全，支持度一定會越來越低，以及對於昨日部分觀光業抗議的看法，還有內閣人事是否將異動。

林全表示，內閣人事隨時都可檢討，但目前沒有改組考量；而對辜寬敏評論，林全則表示對於公共事務大家都有不同意見，他會盡力聽取每個人的意見，並從中求取大多數人都能接受的看法，這才是負責任的說法。

林全說，中客減少來台，觀光業的確有受到影響，政府有責任及義務，讓每個國民受到適當照顧，處理觀光業不景氣，是他們該做的事，行政院已提出多元方案，會從各種方式盡量處理，雖然各界有不同聲音，他們仍會盡量從中求取社會平衡，以及理性的作法。

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  • 立法院今天開議，行政院長林全列席，並接受媒體記者採訪。（記者方賓照攝）

    立法院今天開議，行政院長林全列席，並接受媒體記者採訪。（記者方賓照攝）

  • 立法院１３日開議，行政院長林全列席。（記者方賓照攝）

    立法院１３日開議，行政院長林全列席。（記者方賓照攝）

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