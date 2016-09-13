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觀光業912遊行惹議 神曲《一條龍的傳人》酸爆

網友惡搞30多年前的愛國歌曲《龍的傳人》，改編為《一條龍的傳人》。（圖擷取自YouTube）

2016-09-13  09:59

〔即時新聞／綜合報導〕觀光旅遊業者昨天舉行「912百萬觀光產業自救大遊行」，抗議中國遊客縮減的狀況，提出包括減免中客來台簽證費、開放中客來台中轉72小時免簽等12項訴求，但大多數民眾對於這場遊行不以為然。網友「台灣阿貓」就在臉書粉絲團上傳了惡搞歌曲《一條龍的傳人》，笑翻網友。

「台灣阿貓」昨天上傳自彈自唱的《一條龍的傳人》，改編自音樂人侯德健曾經風靡全台的愛國歌曲《龍的傳人》，並註明改編的梗來自專門kuso政治的網路紅人「難攻大士」，超搞笑的歌詞一天之內就累積300多個分享。

《一條龍的傳人》歌詞諷刺地唱著，「有一天這群人要上街，說是要抗議沒客源，就算旅客人數沒有減，爛貨還是找不到客源；求求巨龍你給我客源，就算你要插我屁眼，只要能夠賺黑心錢，寧願給巨龍插屁眼」。網友聽了後紛紛留言，「讚哦」、「哈哈哈！」

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