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連勝文怒轟執政黨 指觀光問題關鍵在...

中央委員連勝文關心時事。（資料照）

2016-09-13  11:03

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨中央委員連勝文關心時事，最近常在臉書發表對新政府的感想，他今天在臉書上抨擊，上萬名觀光從業人員走上街頭，提出「要生存，有工作，要溫飽」的呼喊，但執政者只會說風涼話。

連勝文臉書寫道：「近兩個月來，街頭陳情活動不斷，執政者卻這麼跟大家說：『沒有必要就不要常常走街頭。』若不是民眾遭遇重大痛苦，要不是生計受到巨大衝擊，誰想上街頭？」

連勝文指出，因為民進黨完全執政，兩岸關係大幅倒退，對觀光產業產生巨大衝擊，他認為政府應該要秉持國道收費員安置問題一樣的精神，來協助觀光從業人員度過難關。

連勝文認為觀光產業受到重大影響，關鍵在「兩岸」。連勝文呼籲：「請執政者拿掉意識形態與政策上的木栓，誠懇理解民眾的痛苦，務實解決問題，照顧人民生計，就是實現「謙卑謙卑再謙卑」的承諾！」

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  • 連勝文指出，因為民進黨完全執政，兩岸關係大幅倒退，對觀光產業產生巨大衝擊。（資料照）

    連勝文指出，因為民進黨完全執政，兩岸關係大幅倒退，對觀光產業產生巨大衝擊。（資料照）

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