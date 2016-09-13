徐國勇包小黃到政院開會？ 原來司機是他的民主戰友

2016-09-13 09:56

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體報導，民進黨立委徐國勇昨天下午到行政院開會時，選擇搭乘計程車前去政院，讓警衛都嚇了一跳。其實這位計程車司機並不是一般的駕駛，而是徐國勇過去擔任議員時期就開始服務的司機，如今他重回立委，自然就找回這位司機繼續幫忙。

《聯合報》報導，徐國勇昨天搭乘計程車到行政院參加立法協調會報，因為過去鮮少有貴賓搭計程車到政院開會，讓警衛都嚇了一跳，還被前國民黨前立委邱文彥質疑包計程車從立院到政院太不節能減碳，但這台計程車其實並不是一般的計程車。

面對邱文彥質疑，徐國勇在臉書上回應，到行政院開會不一定是從立法院出發的，要如何我走路去行政院？徐國勇也表示，這台計程車的司機，其實是從他選議員時期就幫他開車，不過當時還是開他自己的車，2008年民進黨大敗後，徐國勇重回律師本業，司機也只好去開計程車維生。

徐國勇今年重回立院，這名司機當然回來幫忙開車，司機也很高興能一起服務選民。司機原本想賣掉計程車，但徐國勇捨不得買新車，所以決定繼續用這台計程車跑攤，雖然是計程車，徐國勇強調，這台車可是有立法院立委車證。

徐國勇最後說，這名司機已經65歲，只有小學畢業，但卻是一生為民主奮鬥的基層黨員，徐國勇稱他是台灣民主發展的戰友。