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她說台灣不是國家 讓管碧玲痛罵「太狠心的女人」

2016-09-13  09:28

〔即時新聞／綜合報導〕日本台裔參議員蓮舫因國籍問題備受關注，原本擁有中華民國國籍的她，為了競爭日本民進黨黨魁放棄中華民國國籍，甚至指出台灣並非國家。對此，民進黨立委管碧玲痛批蓮舫是「太狠心的女人。」

蓮舫日前到台灣代表處申請放棄中華民國國籍，並在記者會上提到，根據一中原則，台灣並非國家。這席話讓管碧玲非常不滿，她在臉書上寫到，搞政治不一定要心狠手辣，但「蓮舫這次夠狠」，強調無論有什麼冠冕堂皇的理由，都要狠狠罵她一頓，批評她是「太狠心的女人。」

至於蓮舫的一中原則說法是否有矮化台灣之意？前經產省官員八幡和郎並不認同。他提到，根據日本國內行政方針，台籍人士若要放棄國籍，仍須向中華民國當局辦理，代表中華民國國籍不歸在中華人民共和國法令下管轄，在實務上仍是「兩個中國。」

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  • 蓮舫稱台灣並非國家，管碧玲痛批她是「狠心的女人」。（圖片擷取自蓮舫官網）

    蓮舫稱台灣並非國家，管碧玲痛批她是「狠心的女人」。（圖片擷取自蓮舫官網）

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相關關鍵字： 一中原則 日本 日本民進黨 民進黨 管碧玲 蓮舫
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