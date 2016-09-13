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國民黨又要焦土戰？王金平：必要的時候才需要

2016-09-13  08:58

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長林全今至國會進行施政報告，國民黨是否杯葛林全上台，國民黨立委王金平今受訪時表示，不至於不太順利。

對於新會期國民黨團是否再要採取焦土戰，王金平則說，必要的時候才需要，各黨若沒有互相尊重，國會很難順利運作，各黨團都要反省檢討一下。

此外，海基會董事長由田弘茂接任，是能能改善兩岸關係，王表示，耐心等候看有沒有什麼轉變。

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  • 國民黨今是否杯葛林全上台，國民黨立委王金平表示，不至於不太順利。（資料照，記者劉信德攝）

    國民黨今是否杯葛林全上台，國民黨立委王金平表示，不至於不太順利。（資料照，記者劉信德攝）

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