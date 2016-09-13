中央社遭查弊 董事長陳國祥堅持不走…

中央社董事長陳國祥堅持做到明年 6月底法定任期結束才走人。（圖擷取自陳國祥臉書）

2016-09-13 08:14

〔即時新聞／綜合報導〕中央社被綠委點名涉嫌要記者發業配稿，而這些佣金則流入密帳，要求撤換董事長陳國祥，廉政署已分案調查，不過，陳國祥也反擊是文化部利用職權對他進行「腥風血雨的逼退攻勢」，但他「會堅持做到明年6月30日法定任期」。

陳國祥除了在臉書上反擊文化部及綠委指控外，《中國時報》更報導陳國祥「將『無畏無懼』，會堅持做到明年6月30日法定任期」。

陳國祥在臉書上反諷，文化部及綠委的「逼退」攻勢，是為他新書「媒體，寶物或怪獸？」打書，成為暢銷書；他「已著手寫下面一本書，預計於明年5月20出版，做為新政府就職週年的獻禮，書名暫定為『壓垮台灣的最後一根毒草』」；還請新政府「繼續栽培，千萬不要停！不要停！不要停！」