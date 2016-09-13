爭取中客來台 林明溱：到「有九二共識」的縣市觀光

2016-09-13 07:08

〔即時新聞／綜合報導〕泛藍縣市首長計畫16日赴中國，南投縣長林明溱昨表示，將爭取中方開放中客來台，到「有九二共識」的縣市觀光。

《聯合報》報導，林明溱說兩岸關係緊繃，與其在台北街頭吶喊抗議，不如直接到北京找中方面談。他表示，近日赴中國的縣市首長包括他和新竹縣長邱鏡淳、苗栗縣長徐耀昌等國民黨籍縣市首長，與花蓮縣長傅崐萁、金門縣長陳福海等6人。