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爭取中客來台 林明溱：到「有九二共識」的縣市觀光

2016-09-13  07:08

〔即時新聞／綜合報導〕泛藍縣市首長計畫16日赴中國，南投縣長林明溱昨表示，將爭取中方開放中客來台，到「有九二共識」的縣市觀光。

《聯合報》報導，林明溱說兩岸關係緊繃，與其在台北街頭吶喊抗議，不如直接到北京找中方面談。他表示，近日赴中國的縣市首長包括他和新竹縣長邱鏡淳、苗栗縣長徐耀昌等國民黨籍縣市首長，與花蓮縣長傅崐萁、金門縣長陳福海等6人。

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  • 南投縣長林明溱。（資料照）

    南投縣長林明溱。（資料照）

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