爭取中客來台 林明溱：到「有九二共識」的縣市觀光
2016-09-13 07:08
〔即時新聞／綜合報導〕泛藍縣市首長計畫16日赴中國，南投縣長林明溱昨表示，將爭取中方開放中客來台，到「有九二共識」的縣市觀光。
《聯合報》報導，林明溱說兩岸關係緊繃，與其在台北街頭吶喊抗議，不如直接到北京找中方面談。他表示，近日赴中國的縣市首長包括他和新竹縣長邱鏡淳、苗栗縣長徐耀昌等國民黨籍縣市首長，與花蓮縣長傅崐萁、金門縣長陳福海等6人。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 爭取中客來台 林明溱：到「有九二共識」的縣市觀光
- 柯說房屋稅暴增「太奇怪」 郝辦又生氣了…
- 中央社遭查弊 董事長陳國祥堅持不走…
- 田弘茂向中喊話︰以民為念 恢復協商
- 中央社被爆「小金庫」 廉署分案查弊
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 莫蘭蒂來襲 停班停課、交通資訊
- 強颱莫蘭蒂8：30陸警 又有2颱形成！
- 大馬正妹超空靈 美照網路爆紅
- 〈旅遊的滋味〉台北私房祕境──蘆洲微風運河
- 亞洲挑戰盃》錚Q連線 打掛哈薩克
- 一群餓壞的皮包骨走秀 貝嫂時裝秀挨批
- 地價稅漲11.39％ 一般戶約增970元
- 婦人暈眩6年 7cm腦瘤惹禍
- 交長贈中秋禮金 慰勞台鐵員工
- 當年星光幫「小coco」 被認出端盤賺時薪130…
- 扯！ 1小時狂加77次油 每次只加「1元」
- 陽大附醫蘭陽院區成為醫學中心 林聰賢：縣民期待
- 申請租金補貼 創歷年新高
- 民進黨創黨卅週年 台中市黨部紀念茶會
- 蘇芮文有愛心又盡責 「僑愛」不捨好老師
- 強颱莫蘭蒂發陸警 台東、屏東列警戒區
- 世界第一高橋完成合龍 垂直高達565公尺
- 台經院︰景氣翻揚要等2018年
- 馬場町野炊又蓋廁 受難者遺族怒了
- 《觀察筆記》因果苦果
- 攤核廠除役成本 十月電價難降
- 22華航空服員被職業工會除名 權益不變
- 防颱風大雨 市區易淹區加強清溝
- 北市公宅弱勢保障比例 低收保留10％
- 強颱逼近 中秋假期東琉線恐不開
- 塔塔加夫妻樹 圍籬留安全距離
- 自由廣場》洪蘭、廖玉蕙，別吵了！
- 馬勒卡緊跟莫蘭蒂後面！ 氣象局公佈3個颱風路徑
- 大馬第一夫人 被爆奢侈品近2億元
- 70歲老翁瘋「攝護腺保養」 每月向按摩女報到
- 晨翔秀濕身照 萌樣要大家看100次
- 活化農村競賽 虎科大金獎入袋
- 台中志工人數逾九萬 比率六都第一
- 三井橫濱灣 美式海洋風
- 《小檔案》幾米繪本故事 打造童趣觀光巴
- 4成民眾認退休金需500萬
- 荷警方添生力軍 飛鷹出擊獵捕無人機
- 全國首創 砂石車強制加裝ＧＰＳ
- 魏泰陞 全台跑得最快的16歲少年
- 稽查員凍未條！企業送防寒裝備
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：爭取中客來台 林明溱：到「有九二共識」的縣市觀光
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分