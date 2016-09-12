狂灌水不想當兵？ 免役原因第一名竟是……
2016-09-12 23:51
〔即時新聞／綜合報導〕依兵役法規定，中華民國男子依法皆有服兵役的義務，不過也有人因為身體因素得以「免役」，新北市民政局日前公布免役原因排行榜，體重、視力與扁平足分別位居前3名。
綜合媒體報導，新北市境內役男人數為全國之冠，每年約有3萬人，其中有2成因體位不符免役，而免役原因前10名分別是體重、視力、扁平足、智能不足、身高、心律不整、氣胸自閉症、重要關節、腦部病變等。尤其是因體重免役者，更佔其中的4成，另外役男扁平足修改法令後，也從1至2人激增至200人。
對此，民政局長江俊霆表示，有許多役男為躲兵役，常常會在測量身高體重前，吃大量瀉藥或是狂灌水，有些人偏偏憋不住尿意就功虧一簣了；此外，江俊霆也提醒，役男如在體檢後要申請複檢，必須出示相關文件，證明自己的體位因病或特殊狀況必須複檢，並向公所申請後，再安排至大醫院進行檢查。
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