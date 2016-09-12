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時代力量未推海基會董事 田弘茂：盼納各黨代表

2016-09-12  23:43

〔即時新聞／綜合報導〕海基會今（12）日召開董監事臨時會議，通過新任董事長田弘茂人事案。由於時代力量至今未推派人選擔任海基會董事，田弘茂對此表示，海基會對各政黨的董事席次都保留著，希望各政黨都能提出合適人選。

根據《中央社》報導，田弘茂指出，台灣的人口少、幅員小，要和中國互動需要更團結，盼望海基會董事能夠廣納各黨代表，也誠心希望借重其他政黨與對岸溝通的管道。

對於時代力量至今未推派海基會董事人選，田弘茂表示，海基會對各政黨的董事席次都還在保留中，希望各政黨能夠盡快提出合適人選，他也會持續溝通。

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  • 對於時代力量未推派海基會董事，田弘茂表示，希望董事能夠廣納各黨代表，他也會持續溝通。（資料照，記者羅沛德攝）

    對於時代力量未推派海基會董事，田弘茂表示，希望董事能夠廣納各黨代表，他也會持續溝通。（資料照，記者羅沛德攝）

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