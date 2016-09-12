遭柯p嗆「打知名度」 鍾小平：我沒有知名度嗎

2016-09-12 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員鍾小平日前因蕭曉玲案一事，想告柯文哲瀆職，對此柯文哲表示：「一下要罷免一下要瀆職，沒關係，就讓他打知名度」。鍾小平回應表示，告他能多多少知名度？「我沒有知名度嗎？」

在今（12）日民視政論節目《政經看民視》中，鍾小平表示，柯文哲不知道在怕甚麼，又要當市長，又要整天揣測人家在做甚麼事，「隨便他，只是他票會更少，隨便他。」

而名嘴周玉蔻則表示，柯文哲票會更少不是因為他插手蕭曉玲案，反而是他沒有魄力，搞不定自己教育局的局長，如果他能狠下心來處理，就不會有「票更少」的結果了。