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退離政務人員赴中年限 鄭麗君：已延長為1年

2016-09-12  23:18

〔即時新聞／綜合報導〕前國立故宮博物院長馮明珠卸任不到4個月，即受聘北京故宮顧問引起爭議，文化部長鄭麗君今（12）日表示，在故宮事件發生之前，文化部就已把退離政務人員赴中管制年限延長為1年，認為要有年限門檻限制。

綜合媒體報導，馮明珠自行將卸任政務官赴中年限從3年改為1年又改為3個月，且卸任後隨即轉任北京故宮顧問，引起各界爭議。陸委會認為，馮明珠自我鬆綁赴中年限，「有違應自行迴避規定」，將由故宮審酌撤銷原處分後，重新核列管制期間。

文化部長鄭麗君指出，她在上任後就發現，文化部在103年5月15日將文化部退離職政務人員赴中管制調整為3個月，她認為這項修改不妥，隨即在今年8月底指示內部將原本的3個月延長為1年，後續配合陸委會再作整體檢討。

對於馮明珠受聘北京故宮顧問看法，鄭麗君表示，她無法評論故宮，但她個人認為，還是要有1有年限的門檻限制。

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  • 文化部長鄭麗君表示，在故宮事件發生之前，文化部就已把退離政務人員赴中管制年限延長為1年，認為要有年限門檻限制。（資料照，記者潘少棠攝）

    文化部長鄭麗君表示，在故宮事件發生之前，文化部就已把退離政務人員赴中管制年限延長為1年，認為要有年限門檻限制。（資料照，記者潘少棠攝）

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相關關鍵字： 鄭麗君 北京故宮 文化部 門檻 限制 馮明珠
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