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基本工資調漲5％ 林全今核定明年元旦實施

2016-09-12  20:04

〔即時新聞／綜合報導〕行政院發言人童振源今（12）日表示，行政院長林全今已核定勞動部呈送的基本工資5%調漲案，明年元旦將會開始實施。其中基本工資月薪將漲至21009元，調升1001元；時薪則分2階段調整至133元。

綜合媒體報導，基本工資月薪部分，由20008元漲至21009元，漲幅約5%；時薪則分兩階段，10月1日先調升至126元，明年元旦起則調至133元。

勞動部表示，月薪調漲約有162萬勞工受惠，其中有125萬是本國勞工，時薪部分則有39萬勞工受影響。

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  • 林全今日核定基本工資調漲方案，明年元旦開始實施。（資料照，記者朱沛雄攝）

    林全今日核定基本工資調漲方案，明年元旦開始實施。（資料照，記者朱沛雄攝）

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