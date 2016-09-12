柯文哲黑箱喬事？ 蕭曉玲親上火線打臉鍾小平

2016-09-12 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員鍾小平今（12）日上政論節目《政經看民視》，表示柯文哲介入蕭曉玲復職案是黑箱喬事，而且違法，更表示蕭曉玲當初被解職是經過教評會，而且這個決定經過最高行政法院判決，不過蕭曉玲也在節目現場一一公布資料，表示監察院認定中山國中教評會造假，而經前大法官解釋，行政機關可自行撤銷本來的決定，主持人彭文正也認為，這樣的話只能算是政策指示。

鍾小平表示，沒有證據顯示當時教評會是因為郝龍斌施壓，才羅織罪名給按鈴申告郝龍斌一綱一本的蕭曉玲，蕭曉玲是因為問卷調查結果全校學生都對她產生反彈，而且蕭曉玲還用錄影帶教書，全中山國中只有蕭曉玲一個音樂老師，學校學生也不能不上她的課，她卻在課堂中辱罵學生等等理由，才將蕭曉玲解職。

不過蕭曉玲表示，中山國中並非只有她一位音樂老師，而且每個音樂老師有沒有使用錄影帶來教書，查當時的教師日誌非常清楚，大家都有使用；蕭曉玲更出示資料表示，監察院早在102年時已經做實質調查，認定中山國中違反程序不當解聘，而且中山國中的調查小組曾校長所做的會議無效，有明顯重大瑕疵，應該請台北市政府查處相關失職人員，更提到所有中山國中對蕭曉玲的指控屬「恣意妄為」，而且監察院認為曾校長送到教評會的所有證據，「全部都是造假」。

蕭曉玲也提出，前大法官許宗力於5月6日座談會指出，最高等行政法院是根據判斷餘地論，以寬鬆標準審查認定市府解聘不違法，意即「尊重」市府認定。許認為，這不代表市府事後不得以更嚴格標準自我審查，行政機關可「自行撤銷」。

對此鍾小平則表示，「廉委會都是綠的喇」，但即使這麼挺蕭曉玲的廉委會，都有許多委員認為已經三審定讞的案子能拿來廉委會翻案嗎？大家摸著良心說，蕭曉玲是一個好老師嗎？