柯文哲黑箱喬事？ 蕭曉玲親上火線打臉鍾小平
〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員鍾小平今（12）日上政論節目《政經看民視》，表示柯文哲介入蕭曉玲復職案是黑箱喬事，而且違法，更表示蕭曉玲當初被解職是經過教評會，而且這個決定經過最高行政法院判決，不過蕭曉玲也在節目現場一一公布資料，表示監察院認定中山國中教評會造假，而經前大法官解釋，行政機關可自行撤銷本來的決定，主持人彭文正也認為，這樣的話只能算是政策指示。
鍾小平表示，沒有證據顯示當時教評會是因為郝龍斌施壓，才羅織罪名給按鈴申告郝龍斌一綱一本的蕭曉玲，蕭曉玲是因為問卷調查結果全校學生都對她產生反彈，而且蕭曉玲還用錄影帶教書，全中山國中只有蕭曉玲一個音樂老師，學校學生也不能不上她的課，她卻在課堂中辱罵學生等等理由，才將蕭曉玲解職。
不過蕭曉玲表示，中山國中並非只有她一位音樂老師，而且每個音樂老師有沒有使用錄影帶來教書，查當時的教師日誌非常清楚，大家都有使用；蕭曉玲更出示資料表示，監察院早在102年時已經做實質調查，認定中山國中違反程序不當解聘，而且中山國中的調查小組曾校長所做的會議無效，有明顯重大瑕疵，應該請台北市政府查處相關失職人員，更提到所有中山國中對蕭曉玲的指控屬「恣意妄為」，而且監察院認為曾校長送到教評會的所有證據，「全部都是造假」。
蕭曉玲也提出，前大法官許宗力於5月6日座談會指出，最高等行政法院是根據判斷餘地論，以寬鬆標準審查認定市府解聘不違法，意即「尊重」市府認定。許認為，這不代表市府事後不得以更嚴格標準自我審查，行政機關可「自行撤銷」。
對此鍾小平則表示，「廉委會都是綠的喇」，但即使這麼挺蕭曉玲的廉委會，都有許多委員認為已經三審定讞的案子能拿來廉委會翻案嗎？大家摸著良心說，蕭曉玲是一個好老師嗎？
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 莫蘭蒂今夜發海警 最快13日上午發布陸警
- 售不良軍備 美方賠我6千萬
- 敬遠球差點變全壘打 桑契斯沸騰球場
- 埔鹽17對老「新人」 盛裝走紅毯「再婚」
- 〈親子會客室〉怎麼安慰才到位
- 自由廣場》賭博業史上最慘痛的投資
- 挖到寶要賤賣？112枚假金戒詐30萬
- 《星期專訪》柯文哲︰讓大巨蛋更安全 非虛耗回原點
- 搶清潔隊57名額 1146人扛沙包衝刺
- 莫蘭蒂來襲 停班停課、交通資訊
- 皮卡丘辣模闖警所邀合照 值班警遭告誡
- 〈熱門族群〉本業有曙光、業外有金雞 CD-R擦亮股價
- 阿嬤大內褲也偷 內褲賊送辦
- AT-3去年失事救援延誤 監委調查空軍涉重大疏失
- IS法庭曝光 竟設有如關動物的鐵籠
- 進口小型Crossover非主流之選-2
- 酒後當街追砍警 精障男無罪
- 自由共和國》谷口將紀 ／ 安倍首相是否要修改憲法
- 軍事採購考量 人命列最優先
- 強颱莫蘭蒂還沒來 連日豪雨已造成農損1424萬
- 10條單向兩車道內側道 試辦行駛機車
- 莫蘭蒂變中颱 偏南或穿心明分曉
- 葉總被逐爆氣 犀8轟炸獅攻頂
- 小小單車踏板 台萬拼到歐洲第一
- 搶「完全比賽」被喊卡 希爾捶心肝
- 學童接送車合格標章 最快下月實施
- 台灣高中生課業壓力大？沒想到這國學生更悲慘
- 勘災沒帶雨鞋 日高官竟叫下屬背
- 台北》土壤液化潛勢圖 軍營全都露
- 〈50 Plus〉你想老在哪裡
- （影音）玖壹壹7周年紀念曲 健志腹肌大放送
- 單局2K預言出運 高國輝復出首轟解悶
- 新北成立4間非營利幼兒園 減輕家庭負擔
- 警槍殺女友後自戕 桃市警局長等9官警連帶懲處
- 又是張淑晶 員工喪命還偷復工
- 中俄今起南海軍演
- 風災破屋變新屋 中風阿公點頭感謝
- 陳子鏞故居百年古磚 變社造文創
- 〈愛瘋迷〉錯過 只因還沒準備好
- 「假綁票」老梗詐騙 苗栗1天6起
標題：柯文哲黑箱喬事？ 蕭曉玲親上火線打臉鍾小平
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email