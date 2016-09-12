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雙艦成軍儀式遇颱取消 總統也可能不來

海巡署原預計週三（14日）於高雄新濱碼頭舉行雙艦成軍典禮，因強颱莫蘭蒂來襲取消。圖為3千噸級高雄艦停泊於新濱碼頭。（記者黃旭磊攝）

2016-09-12  19:49

［記者黃旭磊／高雄報導］海巡署原預計週三（14日）上午於高雄新濱碼頭舉行雙艦成軍典禮，因強颱莫蘭蒂來襲取消，另屏東艦原訂週四、五（15、16日）於新演碼頭開放民眾登艦參觀，也同步取消。

而蔡總統預定14日於高雄展覽館主持「第一屆高雄國際海事船舶暨國防工業展」開幕式，主辦單位台灣區造船工業公會理事長韓碧祥表示，因場地於室內，原則照常舉行，不過，若風雨太大，總統可能考慮不來。

韓碧祥說，活動舉辦到週六（17日），相關展品都準備上架，原則照常舉辦，若遇風雨大就往後順延一天。

海事展為響應蔡總統國艦國造政策，為台灣首辦，將展出國防工業、船舶及綠能產業等1千個攤位，民眾將可於中秋連假期間欣賞國內造船產業機件、船舶及行銷動能。

至於海巡署1千噸級台東艦及屏東艦由旗津高鼎造船承造，屬「強化海巡編裝發展方案」中4艘千噸級巡防救難艦最後2艘，苗栗、桃園艦已下水服勤，台東及屏東艦原預計於本週成軍，強化東台灣及南台灣海巡戰力，不過，受強颱莫蘭蒂影響將擇期再辦。

海巡署洋總局副總局長謝慶欽表示，強颱直逼南台灣，相關船艦將移到淺水碼頭避風，跟各界致歉，至於屏東艦原預定開放登艇參觀也同步取消。

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