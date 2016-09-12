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洪秀柱撇黨團黨中央角力傳言 問總召「威脅我嗎？」

2016-09-12  22:24

〔即時新聞／綜合報導〕因立法院國民黨黨黨團要求自主，而且直選黨團總召，讓外界質疑是黨中央與黨團的角力競爭；對此洪秀柱在今（12）日的立法實務研討會中表示沒有角力的問題，更笑問國民黨總召廖國棟，「你在威脅我嗎」？

綜合媒體報導，廖國棟對此表示，黨團自主才能用在野的角度，靈活而且快速的反應，能凝聚戰鬥力，所謂角力傳言以及與洪秀柱爭權力等，「絕對沒這回事」。

洪秀柱則提到，黨團有更多方式表達意願、凝聚共識，大家一致對外作戰，不需要將問題複雜化，國民黨要做一個徹底監督政府的在野黨。

洪秀柱也勉勵黨團研究議事規則，要更深入，更要模擬清楚議事的攻防，才會有驚人的表現，讓大家耳目一新，有更大的期望；她強調，大家對國民黨還是有很大的期盼，「就看我們怎麼做」

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  • 外界質疑國民黨中央與黨團有角力競爭，對此洪秀柱澄清，並笑問廖國棟「你在威脅我嗎？」。（記者簡榮豐攝）

    外界質疑國民黨中央與黨團有角力競爭，對此洪秀柱澄清，並笑問廖國棟「你在威脅我嗎？」。（記者簡榮豐攝）

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相關關鍵字： 國民黨黨主席 國民黨黨團總召 廖國棟 洪秀柱
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