觀光業者上街頭 陸委會說話了

觀光業今上街頭抗議，陸委會表示，為因應中客減少對相關業者及從業人員引發的衝擊，行政院日前已密集召開跨部會專案會議，研議因應方案及措施。（記者張嘉明攝）

2016-09-12 19:04

〔記者林良昇／台北報導〕觀光業者今上街頭抗議，陸委會稍早發出新聞稿表示，政府十分重視旅遊相關產業的遊行訴求，為因應中客減少對相關業者及從業人員引發的衝擊，行政院日前已密集召開跨部會專案會議，研議因應方案及措施，包括穩固中國巿場、開拓多元巿場、協助業者轉型、擴大鼓勵國內旅遊、勞工失業救助及產業別輔導等。相關機關會持續努力，協助相關業者進行結構調整及轉型，維護台灣觀光產業永續發展利基。

陸委會也指出，中客持續減少造成若干衝擊，顯示中客來台受到許多非經濟因素的制約及影響，也反映國內觀光旅遊產業需要多元化發展，分散風險。未來政府將致力營造友善、安全的旅遊環境，也將協助觀光產業分源、分區多方吸引外來旅客及本地旅客，除提升整體觀光人數外，亦將優化旅遊品質和風險管控機制，和觀光業所有從業人員一起努力，打造優質、穩健、永續的旅遊市場。

陸委會表示，自97年兩岸簽署旅遊協議迄今，中客來台觀光累計已逾1600萬人次，同期間台灣人民赴中亦約達4200萬人次，不僅增進兩岸人民相互了解及良性互動，並且促進兩岸旅遊相關產業的發展。

陸委會強調，推動中客來台觀光是政府既定的政策，歡迎中客來台觀光的立場不變，並呼籲雙方儘速在兩岸旅遊協議基礎上，就兩岸旅遊相關議題進行對話或溝通，促進兩岸民眾持續交流，勿因非經濟因素，而影響中國民眾來台旅遊的意願，以及兩岸旅遊業者的權益。