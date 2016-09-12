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提升國軍個人裝備 106年度編50億元經費換新

國軍特戰部隊（左）與一般部隊（右）裝備升級。（國防部提供）

2016-09-12  20:06

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今（12日）前往位於桃園的海軍陸戰隊66旅及新竹的陸軍裝甲542旅。致詞時強調要在3年之內全面提升國軍的個人裝備。根據相關了解，新年度的國防預算將針對裝備提出50億元進行全面換新。

綜合報導指出，蔡英文致詞時表示，今日上午親自走訪龜山的陸戰隊66旅、湖口的北測中心和裝甲542旅，除了感謝慰問國軍辛勞之外，並進行兩點重要工作宣示，首先是要求國防部在三年內全面提升國軍的服裝，以及個人裝備，第二點則要求國防部加速老舊營舍整建計畫。對國軍弟兄姐妹的工作和生活問題進行實地了解。

總統府說明，新式「特戰」個人裝備，包含IV級抗彈板、戰鬥背心、腿掛式手槍套、吸震型戰術護膝與護肘、透氣戰鬥杉等等共17項裝備；國軍一般個人裝備，包括射擊眼鏡、落水快速拉繩、步槍彈匣帶、戰術手套等等共12項，這些裝備全是研發後的新品。

總統府發言人黃重諺表示，輕量化頭盔、強化戰術背心防彈功能，不僅舒適也能提升戰場存活率除可以提升戰力以變有更好的發揮，並提升國軍形象與榮譽感。據了解，針對所有國軍個人裝備進行換裝，在106年度的預算即編列了50億元。

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  • 總統府發言人黃重諺表示，針對所有國軍個人裝備進行換裝，在106年度的預算編列50億元。（記者廖雪茹攝）

    總統府發言人黃重諺表示，針對所有國軍個人裝備進行換裝，在106年度的預算編列50億元。（記者廖雪茹攝）

  • 新式「特戰」個人裝備，共17項裝備；國軍一般個人裝備則有12項，全是研發後的新品。（記者廖雪茹攝）

    新式「特戰」個人裝備，共17項裝備；國軍一般個人裝備則有12項，全是研發後的新品。（記者廖雪茹攝）

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相關關鍵字： 50億 國軍 國軍服裝和個人裝備 國防部 蔡英文 裝備更新
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