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強化國軍服裝和個人裝備 有助提升形象與榮譽感

總統蔡英文今天視導542旅時，先聽取軍備局展示新式戰鬥個裝並提問。（記者廖雪茹攝）

2016-09-12  19:09

〔記者鍾麗華 ／台北報導〕總統蔡英文表示已要求國防部在三年內全面提升國軍服裝和個人裝備，總統府說明，新式「特戰」個人裝備，包括模組化防護頭盔、偽裝頭套、IV級抗彈板、戰鬥背心、腿掛式手槍套、吸震型戰術護膝與護肘、多功能戰術腰帶、透氣戰鬥杉等十七項裝備；國軍一般個人裝備則有十二項，包括射擊眼鏡、落水快速拉繩、步槍彈匣帶、戰術手套等，這些裝備全是研發後的新品。

總統府發言人黃重諺表示，過去國軍比較重視大型的軍事裝備，卻忽視個人。其實把個人裝備提升，例如頭盔、戰術背心防彈功能的強化跟輕量化，除可以提升單兵的戰場存活率，更舒適的單兵裝備，也會讓國軍戰力可以有更好的發揮。先進、整齊的裝備，無形中也會提升國軍形象與榮譽感。

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