觀光業不景氣上街？ 陳沂嗆：只有不爭氣

2016-09-12 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕旅遊業在今（12）日走上街頭，發起「百萬觀光產業自救會」大遊行活動，對於台灣觀光產業萎縮，知名主持人陳沂一針見血表示，觀光沒有不景氣，只有不爭氣。

陳沂在臉書上開直播表示，就算現在政府承認九二共識，中客也不願意來台灣被剝削，過去一條龍業者把他們當肥羊宰，讓參團的中客對台灣留下卑劣的印象，將心比心想一想，那些地方是連本地人都不想消費了，「觀光業根本沒有不景氣，只有不爭氣而已」！

陳沂也在直播上呼籲某些帶風向的人，不要再汙名化中國人跟友善的台灣人，中國人對台灣人來說就是外國人，他們跟各個國家來台的觀光客一樣，台灣人都是友善、熱情的歡迎他們，中客不來的原因，就只是不想再被靠暴利、沒有良知的觀光業者剝削而已。

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