| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
莫蘭蒂來襲 停班停課、交通資訊 Visa扮推手 行動醫療支付將上線
 首頁 > 政治

新任海基會董事長出爐 海基會發函告知海協會

2016-09-12  18:51

〔記者林良昇／台北報導〕海基會今日舉行第9屆董監事第1次臨時聯席會議，推選出新任董事長田弘茂、副董事長兼秘書長張天欽。隨後海基會已發函告知中國海協會人事異動消息，但對於蔡總統兩岸政策並未有所表達，僅就人事方面進行說明。

海基會去函海協會內容為：

本會已於本年9月12日召開第九屆第一次臨時董監事聯席會議，選任田弘茂先生為本會董事長、張天欽先生為副董事長兼秘書長，並於當日就職。

貴我兩會已建立制度化協商機制，期望雙方能持續努力，盡速就兩岸協商事宜進行溝通聯繫，以增進兩岸交流，保障兩岸人民權益。

廣告
  • 海基會董事長田弘茂。（記者林良昇攝）

    海基會董事長田弘茂。（記者林良昇攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 海協會 海基會 海基會董事長 田弘茂
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香煎去骨雞腿排
布根地紅番茄千層麵
這樣用橄欖油才正確
食材發芽還能吃嗎？
轉寄

標題：新任海基會董事長出爐 海基會發函告知海協會


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月12日‧星期一‧丙申年八月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.