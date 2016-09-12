新任海基會董事長出爐 海基會發函告知海協會

2016-09-12 18:51

〔記者林良昇／台北報導〕海基會今日舉行第9屆董監事第1次臨時聯席會議，推選出新任董事長田弘茂、副董事長兼秘書長張天欽。隨後海基會已發函告知中國海協會人事異動消息，但對於蔡總統兩岸政策並未有所表達，僅就人事方面進行說明。

海基會去函海協會內容為：

本會已於本年9月12日召開第九屆第一次臨時董監事聯席會議，選任田弘茂先生為本會董事長、張天欽先生為副董事長兼秘書長，並於當日就職。

貴我兩會已建立制度化協商機制，期望雙方能持續努力，盡速就兩岸協商事宜進行溝通聯繫，以增進兩岸交流，保障兩岸人民權益。