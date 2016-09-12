民進黨創黨30週年 台中黨部草創黨員聚首
2016-09-12 21:59
〔記者張菁雅／台中報導〕今年是民進黨創黨30週年，台中市黨部今天舉行「三十而立．邁向下一個30 」紀念茶會，邀請當年台中市與台中縣黨部草創時期的黨員出席，回顧創黨艱辛，並展望未來。
民進黨在1986年9月28日正式創立，各地方黨部在相關辦法通過後陸續成立，台中市黨部在1987年9月30日，由54位創黨黨員發起成立；台中縣黨部則在1988年3月26日，由171位黨員成立。
今天的紀念茶會特別選在前立委許榮淑服務處舊址（現麻葉茶館）舉行，民進黨市黨部表示，在中部各地方黨部成立前，有心創設地方黨部的民主人士沒有地方開會，都到許榮淑服務處開會，因此，該處成為中部地方黨部創設初期的共同基地。
台中市黨部第1屆評召謝明源、第1屆執行長陳彥斌、副執行長陳福文、活動組長何敏誠、台中縣黨部第1屆執委蔡百修等創黨黨員，以及大屯民主聯誼會、台中民主電視台、民主鼓團成員均出席紀念茶會。前市黨部主委、台中肉品市場董事長劉文欽特地帶著4張黨證前來，包括創黨黨證、終身黨證及2張因蓋滿黨內選舉投票戳章而換發的黨證。
陳彥斌表示，踏入這裡感概萬千，當年受到執政黨打壓，不但辦活動被處處刁難，還要擔心不知何時被逮捕、迫害，而現在民進黨全面執政，變成擔心民進黨做不好會被人民罵。
台中市長林佳龍以民進黨中常委身分到場，與市黨部主委何明杰一起頒贈創黨黨員紀念品。林佳龍指出，俗話說「三十而立」，30年是一個完整的世代，上一代走過的路要讓下一代知道，而歷史就像接力賽，一棒接一棒，民主前輩已把石頭搬走，至於土地上要種什麼是這一代的工作，他認為未來重要的工作是培養人才，給年輕人機會。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 912遊行人數破萬？網友笑稱：抓快龍人都比較多
- 月餅風波》高層比軍方緊張 國防部回應變快了！
- 看觀光業912遊行 王奕凱：只讓我覺得噁心
- 中國以商逼政奏效 台聯主席劉一德：毒液戰術
- 愛國同心會聲援觀光業 被嗆：沒人邀請你們
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 喜宴冷盤好久沒看到龍蝦？辦桌達人解釋…
- 莫蘭蒂進逼 氣象局：不排除明發布陸警
- 美國經濟數據失色 VIX恐慌指數急升、美股基金又失血
- 奧客點菜不吃整店家？ 當事人這樣說
- 詩人李敏勇新作 捐台南市圖典藏
- 政院砸20億元推機房瘦身 年省電費15萬
- 美網》大滿貫奪冠率百分百 瓦林卡寫下驚人紀錄
- 陳柏霖拿金酒送宋智孝做國民外交
- 救人要緊！大叔跪求別再看《屍速列車》了
- 希拉蕊健康堪憂 外媒：可能退選或被撤換
- 莫蘭蒂變強颱 預計今晚11時半發布海警
- 莫蘭蒂不排除變強颱 暴風半徑達200公里
- 再合作！EXO劉大神推新歌 收入捐作公益
- 台聯譴責:中國用遊客以商逼政
- 驚險！老翁醉落台鐵軌道 妻子跟著跳下月台...
- 養殖漁業大突破！高解析水下攝影 監控魚蝦防生病
- 男子遷戶口選里長被查 判刑3月褫奪1年公權
- 中俄今起南海軍演
- 〈熱門族群〉新政府發展生技決心不變 靜待利多發酵
- 「晨神」林依晨打氣 Seiko跑者人人忘記累
- 台客名嘴慘變婚姻顧問 「你們，確定要問我嗎？」
- 溪頭神木有機會重生！ 專家將進行培育
- 馬印首航踩線團 FUN TAIPEI體驗台北人文
- （圖多）愷樂出專輯 會不會變成一片歌手？
- 北市推「包租代管換租公宅」 讓老人住健康公宅
- 陪不良少年吃麵一年半 她讓對方感動痛哭
- 秋節烤季到 澎湖小管干1斤千元
- 南韓慶州規模5.8地震 朝鮮半島史上最大
- 關詩敏愛周興哲 周予天遭打槍
- （影音／專訪）SEVENTEEN勝寬搞笑模仿王仁甫 喊話想見本尊
- 一銀盜領案3嫌未延押 北檢本週將偵結
- 【閱讀小說】 吳敏顯／一褲底全藏鬼 － 下
- 88歲老翁買不起書就偷 警打臉：不會到圖書館借嗎？
- 〈國際現場〉特易購3主管疑做假帳 遭起訴
- Angelababy撇孕事 9連拍新造型笑噴網友
- 恰恰合送球具 逼鋒砲退休打高球
- 貨車追撞 國道8號滿地死雞
- 「瞞傷」種心結 岱桑將脫火腿球衣?
- 劉愷威獻上女兒慶生卡 曬愛撇婚變
- 老婦宜蘭進香迷走28小時 離奇倒臥田中喊肚子餓
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：民進黨創黨30週年 台中黨部草創黨員聚首
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分