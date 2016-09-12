| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
莫蘭蒂來襲 停班停課、交通資訊 宜蘭太平山 13日起預警性休園 Visa扮推手 行動醫療支付將上線
 首頁 > 政治

民進黨創黨30週年 台中黨部草創黨員聚首

2016-09-12  21:59

〔記者張菁雅／台中報導〕今年是民進黨創黨30週年，台中市黨部今天舉行「三十而立．邁向下一個30 」紀念茶會，邀請當年台中市與台中縣黨部草創時期的黨員出席，回顧創黨艱辛，並展望未來。

民進黨在1986年9月28日正式創立，各地方黨部在相關辦法通過後陸續成立，台中市黨部在1987年9月30日，由54位創黨黨員發起成立；台中縣黨部則在1988年3月26日，由171位黨員成立。

今天的紀念茶會特別選在前立委許榮淑服務處舊址（現麻葉茶館）舉行，民進黨市黨部表示，在中部各地方黨部成立前，有心創設地方黨部的民主人士沒有地方開會，都到許榮淑服務處開會，因此，該處成為中部地方黨部創設初期的共同基地。

台中市黨部第1屆評召謝明源、第1屆執行長陳彥斌、副執行長陳福文、活動組長何敏誠、台中縣黨部第1屆執委蔡百修等創黨黨員，以及大屯民主聯誼會、台中民主電視台、民主鼓團成員均出席紀念茶會。前市黨部主委、台中肉品市場董事長劉文欽特地帶著4張黨證前來，包括創黨黨證、終身黨證及2張因蓋滿黨內選舉投票戳章而換發的黨證。

陳彥斌表示，踏入這裡感概萬千，當年受到執政黨打壓，不但辦活動被處處刁難，還要擔心不知何時被逮捕、迫害，而現在民進黨全面執政，變成擔心民進黨做不好會被人民罵。

台中市長林佳龍以民進黨中常委身分到場，與市黨部主委何明杰一起頒贈創黨黨員紀念品。林佳龍指出，俗話說「三十而立」，30年是一個完整的世代，上一代走過的路要讓下一代知道，而歷史就像接力賽，一棒接一棒，民主前輩已把石頭搬走，至於土地上要種什麼是這一代的工作，他認為未來重要的工作是培養人才，給年輕人機會。

廣告
  • 民進黨台中市黨部舉辦創黨30週年茶會的地點，是中部民主發源地之一。（記者張菁雅攝）

    民進黨台中市黨部舉辦創黨30週年茶會的地點，是中部民主發源地之一。（記者張菁雅攝）

  • 前民進黨台中市黨部主委、台中肉品市場董事長劉文欽帶著4張黨證到場。（記者張菁雅攝）

    前民進黨台中市黨部主委、台中肉品市場董事長劉文欽帶著4張黨證到場。（記者張菁雅攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 創黨 林佳龍 民進黨 民進黨創黨 許榮淑
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香煎去骨雞腿排
布根地紅番茄千層麵
這樣用橄欖油才正確
食材發芽還能吃嗎？
轉寄

標題：民進黨創黨30週年 台中黨部草創黨員聚首


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月12日‧星期一‧丙申年八月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.