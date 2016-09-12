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洪秀柱批綠扭曲歷史 盼藍委進入校園多溝通

2016-09-12  18:42

〔記者蕭婷方／台北報導〕國民黨主席洪秀柱今下午出席國民黨立法實務研討會，會中致詞時表示，先亡國必先亡史，批民進黨扭曲中華民國的歷史，才會有調整課綱的問題，讓下一代不知道中華民國的歷史，期盼較能言善道的國民黨立委能進入校園，與社團多溝通，讓年輕人可以了解中華民國的歷史。

洪秀柱致詞時先誇國民黨立法院黨團上會期杯葛法案「擋得漂亮」，隨即話鋒一轉批民進黨挾絕對多數通過不當黨產處理條例，鼓勵在場黨員在「惡法」之下，就算千金散去，也不能不明不白被他人抹黑黨產；並再次強調到底是中華民國欠國民黨多，還是國民黨欠中華民國多，都要算清楚。

洪說，國民黨完全在為國家奉獻努力，歷史不容誣衊與忘記，對於自己國家的歷史，尤其中華民國的歷史，更是要珍惜；洪還說，先亡國必先亡史，批執政黨要把中華民國的歷史扭曲，才會有調整課綱的問題，讓這一代不知道中華民國的歷史，讓中華民國名存實亡。

洪進一步說，有很多委員能言善道、邏輯表達都很好，期盼他們可以進入校園，和校園社團多溝通，讓他們了解中華民國的歷史。

會中國民黨立委林為洲也向洪秀柱反映，年輕人對國民黨的支持度很低，10人僅1人支持國民黨，建議黨內要再次贏回年輕人的心。

對此，洪回應時再度強調，當初黨政退出校園國民黨就乖乖退出，「現在人家大舉進入」，認為國民黨至少要到校園去演講；洪說，演講場合中有各式的學生，不管是不是支持台獨、偏綠立場的學生，自己都會開放提問，現在常常南北跑，跟她打招呼的10個有8個是年輕人，要黨員有信心，重新贏回年輕人的心。

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  • 洪秀柱表示，期盼較能言善道的國民黨立委能進入校園，與社團多溝通，讓年輕人可以了解中華民國的歷史。（記者簡榮豐攝）

    洪秀柱表示，期盼較能言善道的國民黨立委能進入校園，與社團多溝通，讓年輕人可以了解中華民國的歷史。（記者簡榮豐攝）

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