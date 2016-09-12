觀光業抗議中客減 李惠仁：要怪就怪習近平

2016-09-12 18:48

〔即時新聞／綜合報導〕今（12）日下午2點，全台觀光業者發起「912百萬觀光產業自救大遊行」，抗議政府讓中國觀光客縮減。對此，導演李惠仁在臉書PO文表示，真正不讓中國觀光客來台灣的是習近平，不應該怪到蔡英文頭上。

李惠仁在文中指出，有名嘴把中客不來台灣歸咎於蔡英文縮減觀光客人數，但真正不讓中客來台的是習近平，「這些名嘴好奇怪！」，根本就怪錯人了。

李惠仁也表示，這些名嘴講白了，根本就是希望台灣政府承認「台灣是中國的一部分，全世界只有一個中國，叫做中華人民共和國。」