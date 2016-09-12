| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
莫蘭蒂來襲 停班停課、交通資訊 Visa扮推手 行動醫療支付將上線
 首頁 > 政治

觀光業抗議中客減 李惠仁：要怪就怪習近平

2016-09-12  18:48

〔即時新聞／綜合報導〕今（12）日下午2點，全台觀光業者發起「912百萬觀光產業自救大遊行」，抗議政府讓中國觀光客縮減。對此，導演李惠仁在臉書PO文表示，真正不讓中國觀光客來台灣的是習近平，不應該怪到蔡英文頭上。

李惠仁在文中指出，有名嘴把中客不來台灣歸咎於蔡英文縮減觀光客人數，但真正不讓中客來台的是習近平，「這些名嘴好奇怪！」，根本就怪錯人了。

李惠仁也表示，這些名嘴講白了，根本就是希望台灣政府承認「台灣是中國的一部分，全世界只有一個中國，叫做中華人民共和國。」

廣告
  • 李惠仁表示，真正不讓中客來台的是習近平，不是蔡英文。（資料照，記者陳志曲攝）

    李惠仁表示，真正不讓中客來台的是習近平，不是蔡英文。（資料照，記者陳志曲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 912大遊行 李惠仁 習近平 蔡英文 觀光業 觀光業者
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香煎去骨雞腿排
布根地紅番茄千層麵
這樣用橄欖油才正確
食材發芽還能吃嗎？
轉寄

標題：觀光業抗議中客減 李惠仁：要怪就怪習近平


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月12日‧星期一‧丙申年八月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.