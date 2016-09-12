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田弘茂：不認為北京沒聽到蔡總統善意

2016-09-12  18:02

〔記者林良昇／台北報導〕海基會新人事確定後，新任海基會董事長田弘茂在海基會舉行記者會，田弘茂在回復媒體提問時強調，他個人不認為北京對於蔡總統的善意完全聽不到，「我不認為他們把門都關掉了。」畢竟兩岸對於要互動，溝通要機制化有共識，希望相互用比較積極的方式做正面互動。

田弘茂與海基會副董事長兼秘書長張天欽、海基會副秘書長李麗珍召開記者會，回應媒體提問，田弘茂一開頭就表示，他是「LKK」，也希望聆聽年輕朋友對兩岸有什麼看法，畢竟年輕朋友還有很多年的路要走，會非常關心兩岸發展的方向和內容。

田弘茂表示，期待用善意、耐心尋找兩岸僵局的各種途徑和方法，希望對岸感受到包含蔡總統和陸委會、海基會釋出的善意有正面解讀，希望兩岸在不久的將來恢復兩岸兩會互動，畢竟機制得來不易。

媒體詢問關於觀光業今日上街頭遊行，其中有參與者希望政府可以承認九二共識，田弘茂表示，這段期間內國內部分產業受到影響所受到的損失，他個人和蔡總統都非常關懷，海基會希望找到觀光產業受損原因的解答，「需要把結打開」，要有一段過程。

田弘茂表示，他個人不認為北京對於蔡總統的善意完全聽不到，「我不認為他們把門都關掉了。」兩岸對於要互動，溝通要機制化有共識，不能毀於一旦，要以樂觀的態度看待，不用訴諸強硬做法，用和平的方式可以解決，雙方應相互積極、正面的互動。

田弘茂指出，他是無黨籍，會以超越黨派的態度處理兩岸問題，兩岸兩會的互動不是某個黨和某個黨間的問題，是台灣和中國雙方所有人共同利害的問題，不是單一政黨看法，台灣若不能團結，和對岸互動會沒說服力，他會和所有政黨溝通，也不排除借用其他政黨的溝通管道。

對於14日的秋節台商聯誼活動情況，田弘茂坦言，對於中國台商領導認識「極少」，但秋節聯誼是很好的機會可以認識台商，而對於中國施壓阻止台商回台，田弘茂認為，對岸高層應不會做該動作，但個別地方是否有個別的決定，並不清楚，但目前報名情況比預期還好。

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  • 海基會董事長田弘茂不認為北京沒聽到蔡總統善意。（記者林良昇攝）

    海基會董事長田弘茂不認為北京沒聽到蔡總統善意。（記者林良昇攝）

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