南市議長將記名投票產生 林俊憲：支持賴美惠

2016-09-12 17:54

〔記者王俊忠／台南報導〕對於地制法修法後，首位記名投票產生的市議長將出現在台南市，民進黨立委林俊憲今在臉書指出，他在國會第一個會期推動修改地方制度法第44條與第46條，讓地方議長的選舉改為記名投票，落實責任政治，使議員的選擇必須對選區選民負責。

林俊憲說，李全教議員當選無效之訴，經二審宣判確定喪失議員資格，連帶失去議長資格，南市議會議長即將重選，他所推動的修法立刻可以發揮作用，用記名投票的選舉方式公開透明議長選舉，支持民進黨所共同推出的賴美惠議長，讓台南民眾看見民進黨從國會到地方掃除黑金勢力的堅持與努力。