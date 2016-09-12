閣揆施政報告 立院手語翻譯明日登場
2016-09-12 17:39
立法院明開議，立法院首度啟用手語翻譯閣揆施政報告，立法院長蘇嘉全（左下）視察運作情形。（記者邱燕玲攝）
〔記者邱燕玲／台北報導〕立法院第9屆第2會期明天開議，行政院長林全將到立法院進行施政報告並備詢，為讓視障朋友也能觀看，立法院首度啟用手語翻譯，將全程翻譯林全近40分鐘的施政報告。
立法院長蘇嘉全下午到立院議場視察議事轉播手語翻譯準備情形，兩位手語老師在議場3樓翻譯，行政院長報告時，議場內兩邊的大螢幕同步直播手語老師的即席翻譯。
蘇嘉全表示，國會改革最重要的方向就是要讓人民知道國會做些什麼，推動國會直播後，接著應讓更多人看到立法院運作情況，所以本會期推動手語翻譯，未來不只院長施政報告，部會官員與委員對答也會呈現，對公報處、資訊處在最短時間內完成，非常敬佩，立院也會加強往後的服務。
目前手語翻譯僅於行政院長施政報告呈現，立院預計明年2月1日再擴大到立委與官員的質詢翻譯。
國會議事轉播視聽室 掌握8委員會情況
接著蘇嘉全到立院中興大樓視察國會議事轉播視聽室，未來一般民眾與記者都可在此視聽室以耳機收聽、收看八個委員會開會情況。
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