對觀光業表同情 田弘茂：問題可很快解決何必用這種方式

2016-09-12 19:31

〔即時新聞／綜合報導〕對於觀光業走上街頭抗議，海基會董事長田弘茂今（12）日下午表示，非常同情，非常關懷，相信蔡總統也有同樣的心情。他相信「走上街頭」是不得已的方法，問題可以很快得到解決，何必用這種方式，尤其大熱天、天候不佳走上街頭，他個人非常同情。

海基會今日召開董監事臨時會議，通過田弘茂擔任董事長人事案，田弘茂在會後與副董事長張天欽、副秘書長李麗珍共同召開記者會，親自回答記者提問，這也是他上任後第一次正式召開記者會。

據《民報》報導，會中有外媒問到「九二共識」及今日觀光業者走上凱道抗議，田弘茂表示，「不認為他們把門都關掉了」，畢竟兩岸要共同協商創造雙贏是有共識，不能毀於一旦，我用樂觀的態度期待，任何問題總有解決的辦法。

田弘茂提到，政府的工作就是讓某些受到損失的產業，其背後的原因得到一些解答，把結打開需要一段的過程，他不認為北京方面完全聽不到蔡總統這段時間提出的善意。兩岸要解決的問題，也不需訴諸於比較強硬的方法，「用和平的方法是可以解決的，我是抱著這樣的心情來接這工作，對自己有期許，對對岸也有期待」。