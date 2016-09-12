正式就任海基會董事長 田弘茂：盼中以民為念

海基會董事長田弘茂（右）與陸委會主委兼海基會副董事長張天欽。（記者林良昇攝）

2016-09-12 17:45

〔記者林良昇／台北報導〕海基會今舉行臨時董監事會，正式選出前外交部長田弘茂擔任海基會董事長，田弘茂在致詞時表示，海基會和海協會交流協商機制建立到今天非常不易，被迫停擺對兩岸民眾都是莫大損失，希望中方以民為念，在過去兩岸交流成果的基礎上，讓兩會為兩岸人民謀求最大福祉。

海基會今舉行第9屆董監事第1次臨時聯席會議，正式選出田弘茂擔任海基會董事長、陸委會副主委張天欽任副董事長，田弘茂並指定張天欽為海基會秘書長，而陸委會主秘兼海基會副秘書長李麗珍則為海基會發言人。

田弘茂致詞時首先感謝代理董事長陳德新，在過去幾個月來處理包含中客火燒車、福建旅遊團翻覆事故，兩岸都以人道為先，積極處理善後，海基會是政府唯一授權處理兩岸事務的機構，接受政府委託處理兩岸協商、交流工作，雖然現在協商有所不順，但只要有信心和耐心，相信都會化解兩岸歧見。

「海基會是台商的娘家」田弘茂強調，後天要舉辦的秋節台商聯誼，他會和台商協會負責人和幹部面對面交換意見，希望運用這次機會，謙虛傾聽台商的聲音，確定未來工作的方向，盡力為台商分憂解難。

田弘茂強調，兩岸交流已經30多年，雖經各種波折起伏，但營造安居樂業的環境是兩岸人民共同願望，希望兩岸保持智慧，兩會的交流協商機制建立到今天非常不易，若再次被迫停擺，對兩岸民眾都是莫大損失，希望中方以民為念，在過去兩岸交流成果的基礎上，讓兩會為兩岸人民謀求最大福祉。