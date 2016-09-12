觀光業大遊行 資深導遊：中客讓我溫飽、養家

由觀光業者發起「百萬觀光產業自救會」大遊行活動，今天下午登場。（記者張嘉明攝）

2016-09-12 18:34

［記者吳柏緯／台北報導］不少觀光業者認為，因為中客不來了，台灣觀光業一覺不振，資深導遊張燕玉表示，這些被台灣人看不起、覺得沒水準的陸客，讓她能夠溫飽、養家，也提供了許多觀光業從業人員工作機會。她強調，觀光業不是要排斥其他國家或政府的南向政策。但政府應該要廣納中國市場，才能讓經濟收益最大化。

今天下午由觀光業者發起「百萬觀光產業自救會」大遊行活動，不少導遊也共襄盛舉。自救會表示，導遊是觀光業的第一線，時常帶團到全台各地旅遊，不但犧牲了與家人相處的時間，而且作息不正常、工作壓力非常大，每個人都有一些腸胃毛病，然而為了給旅客最好的旅遊品質，還是認了下來，為台灣做了不少國民外交，但政策轉變的時候，就成了被開刀的對象。

現場還演起了行動劇，由多位導遊共同扮演千手觀音，呈現出導遊什麼都要做的情況。資深導遊張燕玉說明，導遊就像是超人，不但要擔任解說員、攝影師與醫療人員，還需要當小丑取悅旅客、當保母照顧旅客們的生活，甚至旅客情緒不穩定時，還要充當心靈捕手，開導旅客。

張燕玉指出，中客來到台灣，聽到高山青，就會很願意到台灣走一圈，因為他們認同我們的文化，同時也能帶來經濟發展。至於日韓與東南亞各國對我們的文化沒有認同，所以只會在幾個定點觀光。

張燕玉強調，這些台灣人口中最沒有水準的的中客，給了導遊一口飯吃、讓從業人員能夠養家。她也說明，並不是要排斥其他國家的旅客，而是希望政府應該要重視陸客這個市場。

除了導遊外，也有阿里山茶農表示，中客能夠欣賞阿里山的茶葉，為在地產業的發展帶來一絲曙光，但是政黨輪替後，中客不來了，茶葉越來越難賣。他們呼籲，政府不該放棄同文同種的中客，並為在地產業多思考一些。