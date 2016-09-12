| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
Visa扮推手 行動醫療支付將上線
 首頁 > 政治

藍委想倒閣 王定宇譏：馬政府時期你們都睡死了嗎

2016-09-12  17:39

〔記者吳俊鋒／台南報導〕行政院長林全上台還不到4個月，立法院國民黨團揚言發動倒閣，民進黨立委王定宇看不下去，在臉書嘲諷，直說：蛤？以2個姑且不論來闡述看法，並以如果藍營倒閣理由是「民調滿意度和不滿意度呈現死亡交叉」，「那…馬政府時期，你們都睡死了嗎？」，回譏藍委。

王定宇抨擊，姑且不論…這個會期是審查明年總預算（新政府首次年度預算）；姑且不論…讓林全焦頭爛額的許多問題都是國民黨政府一百天前留下的爛攤子！

王定宇最後以如果藍營倒閣理由是「民調滿意度和不滿意度呈現死亡交叉」，「那…馬政府時期，你們都睡死了嗎？」來結尾，對於藍委的倒閣說，很不以為然。

廣告
  • 國民黨揚言倒閣，民進黨立委王定宇在臉書嘲諷，如果藍營倒閣理由是「民調滿意度和不滿意度呈現死亡交叉」，「那…馬政府時期，你們都睡死了嗎？」（資料照，記者吳俊鋒攝）

    國民黨揚言倒閣，民進黨立委王定宇在臉書嘲諷，如果藍營倒閣理由是「民調滿意度和不滿意度呈現死亡交叉」，「那…馬政府時期，你們都睡死了嗎？」（資料照，記者吳俊鋒攝）

  • 藍委想倒閣，王定宇臉書抨擊。（記者吳俊鋒翻攝）

    藍委想倒閣，王定宇臉書抨擊。（記者吳俊鋒翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 倒閣 林全 王定宇
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香煎去骨雞腿排
布根地紅番茄千層麵
這樣用橄欖油才正確
食材發芽還能吃嗎？
轉寄

標題：藍委想倒閣 王定宇譏：馬政府時期你們都睡死了嗎


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月12日‧星期一‧丙申年八月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.