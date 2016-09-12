藍委想倒閣 王定宇譏：馬政府時期你們都睡死了嗎

2016-09-12 17:39

〔記者吳俊鋒／台南報導〕行政院長林全上台還不到4個月，立法院國民黨團揚言發動倒閣，民進黨立委王定宇看不下去，在臉書嘲諷，直說：蛤？以2個姑且不論來闡述看法，並以如果藍營倒閣理由是「民調滿意度和不滿意度呈現死亡交叉」，「那…馬政府時期，你們都睡死了嗎？」，回譏藍委。

王定宇抨擊，姑且不論…這個會期是審查明年總預算（新政府首次年度預算）；姑且不論…讓林全焦頭爛額的許多問題都是國民黨政府一百天前留下的爛攤子！

王定宇最後以如果藍營倒閣理由是「民調滿意度和不滿意度呈現死亡交叉」，「那…馬政府時期，你們都睡死了嗎？」來結尾，對於藍委的倒閣說，很不以為然。