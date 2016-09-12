賴美惠選議長 藍營：賴清德介入補選讓民主蒙羞

2016-09-12 18:08

〔記者蔡文居／台南報導〕針對民進黨台南市議會黨團推出賴美惠議員代表民進黨參加議長補選，台南市議會國民黨團今天下午抨擊說，這是一人參選的假民主，並指控台南市長賴清德介入議長補選，讓民主蒙羞，國民黨團將會在定期黨團大會中積極研擬對策以為因應。

民進黨團總召林宜瑾則覺得好笑，她說，國民黨這樣批判很無聊，讓人覺得離譜好笑，就好像是知道自己已經輸了，才會說這種話，民進黨要如何推人選，是民進黨的家務事，該黨以民主的方式產生人選，也願接受社會檢驗，國民黨應該思考如何推出候選人，與民進黨競爭才對而不是說些風涼話。

國民黨團書記長蔡育輝表示，過去4年賴清德市長以行政權強力介入市議會，讓賴美惠擔任議長期間，議會完全失去監督功能，反淪為市府附屬單位，成為一小小議事局，國民黨怕夢饜再現，堅決反對民進黨推出的人選，國民黨團要求賴清德跟市民清楚說明，為何要用行政權介入議會議長的補選，堅持指定賴美惠議員再度角逐議長寶座，讓民進黨其他更優秀的議員完全不敢登記，其中究竟潛藏多少利益？

國民黨團表示，賴清德市長為什這麼在乎是不是賴美惠議員當選議長？這期中究竟潛藏何種利益？賴美惠議員是由藍轉綠，血統不純正，民進黨議員為何還完全以賴清德市長意見為馬首是瞻不敢參加補選登記？

林宜瑾表示，這次民進黨推議長人選，市長賴清德並不在國內，如何去深入介入？至於賴美惠部分，她說，民進黨成員很多過去也是從國民黨轉到民進黨，這是全台灣的常態，很多人因受民主意識的啟發，由國民黨轉到民進黨，這沒有純不純的問題，國民黨應該檢討自己為何留不住人。