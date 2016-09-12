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週末戰士來了！ 國防部：明年試辦短期入營

國防部參照外國後備軍人假日歸營訓練的方式，將在明年試辦「後備軍人志願短期入營服役」。（資料照，記者吳正庭攝）

2016-09-12  16:50

〔即時新聞／綜合報導〕國防部利用今年5月下旬至7月上旬的教召時段，針對後備軍人進行問卷調查與訪談，以規劃出「改良式募兵制」。國防部並於9月10日在官方網站上公告，參照外國後備軍人假日歸營訓練的方式，將在明年試辦「後備軍人志願短期入營服役」。

國防部在官網表示，無論美、英、德、法、日等軍事強國，後備軍人在放假時可以回到軍營鍛鍊，讓他們在動員後能夠馬上達到現役軍人的水準。對此國防部已收集國內後備軍人的意見，預計明年在國軍部分單位試行。

國防部指出，未來會驗收短期入營的成果，在評估出整體成效後，會進一步推動配套作業並且擴大參與的部隊。

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