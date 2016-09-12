軍方退訂月餅風波 指揮官夫人代表致歉

曾鳳麗（中，長髪著白衣者）屏智協進會致意，並關懷憨兒們。（記者羅欣貞攝）

2016-09-12 16:14

〔記者羅欣貞／屏東報導〕空軍松山基地指揮部日前向屏東縣啟智協進會訂購1600顆「天使月餅」，卻臨時在交貨前一天以電話通知只要300顆，消息一出引發軒然大波；松指部指揮官陳友良原訂今天下午親自到協會致歉，但因莫蘭蒂颱風即將來襲無法分身，委由太太曾鳳麗出面，她也承諾未來有需要，會到屏智當志工。

屏東啟智協進會3年前在屏長治鄉設置愛寶樂活學苑，17名憨兒在老師帶領下，每天以4小時的烘焙課程，製作餅乾、糕點，開放民眾訂購，每年中秋節則製作月餅販售，每年平均生產2500到3000粒左右的月餅；今年卻遇上軍方訂餅卻臨時太量減單的情況，社工李忠潔在臉書PO後引起廣大注意，最後月餅由各界善心人士認購消化。

事發後空軍司令部解釋，松指部向協進會訂貨，但承辦人員後來覺得訂的數量太多，可能會吃不完，因此要求減少數量，雙方在溝通上可能出了誤會，因此引發爭議，松指部也澄清並非惡意砍單。

今天下午2點半，松指部指揮官陳友良夫人曾鳳麗前往長治鄉愛寶學苑致意，她表示，因為颱風即將來襲，先生為了防颱準備無法分身，由她先代表出席，將來有空，先生會再親自拜訪。

屏東縣啟智協進會理事長譚子文表示，指揮官已經多次打電話給他，充分表達了善意，這件事雙方都有誤會，了解清楚了就好，整個過程可說是一個愛的接力，由松指部遞出第一棒以後，各界社會善心人士都響應接棒，事情已經圓滿落幕。曾鳳麗帶來水果禮盒致意，並且親切問候、擁抱憨兒們，協進會則回贈月餅。

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曾鳳麗擁抱憨兒。（記者羅欣貞攝）